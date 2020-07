VIOLA, Con gli arbitri un feeling mai nato

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione il campionato di Serie A che sta per terminare, terminerà domenica prossima con la sfida contro la SPAL, ha visto tante, forse troppe, sviste dei direttori di gara, quasi sempre a sfavore della squadra viola allenata da mister Beppe Iachini. Tra i tanti episodi di arbitraggio a sfavore citati dal quotidiano ci sono ovviamente quello proprio di domenica scorsa contro la Roma, ma tanti altri come il secondo rigore che non c'era dato alla Juventus oppurel'altro penalty non concesso contro l'Hellas Verona.