VIOLA, Classifica: la zona calda resta distante 7 punti

Nonostante una serie di risultati poco positivi che tra ieri e oggi hanno condizionato e non poco la classifica della Fiorentina, passata nel giro di 48 ore dall’11° al 15° posto (LEGGI QUI), questa sera dallo stadio Olimpico di Roma è arrivata una buona notizia per la formazione viola. In virtù del successo della Lazio contro il Cagliari per 1-0 (rete di Immobile), Pezzella e compagni restano infatti a +7 sulla terzultima in classifica, ovvero i rossoblù di Di Francesco. Un pizzico di serenità in più, dunque, per tutto l’ambiente viola in vista di un trittico di partite fondamentali per la corsa alla salvezza, ovvero quelle contro Sampdoria, Spezia e Udinese.