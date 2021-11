VIOLA, Cambi con la Samp ma con il dubbio Gonzalez

Come sottolinea questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano sta già pensando alla formazione anti-Samp in cui Vlahovic farà ancora da protagonista in fase offensiva così come Terracciano sarà confermato in porta perché per Dragowski è ancora presto un rientro dal primo minuto. In regia ci sarà Torreira dal momento che Pulgar è ancora out e la sua spedizione in Cile rimane sempre un mistero visto che non era nella lista dei convocati neppure contro l’Empoli. In difesa Martinez Quarta potrebbe lasciare spazio a Igor così come sulla destra potrebbe esserci Venuti al posto di Odriozola e Sottil per Callejon. Da capire la valutazione che verrà fatta su Nico Gonzalez che sta rientrando gradualmente.