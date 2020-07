VIOLA, All'Olimpico con la Roma trend da cambiare

Come spiega questa mattina La Nazione, la gara con la Roma rappresenta per la Fiorentina un appuntamento con la storia. La squadra giallorossa è la compagine contro cui i gigliati hanno disputato più partite ufficiali (ben 187) ed è la formazione contro cui la Fiorentina ha giocato la prima gara in maglia viola. Nonostante un bilancio non esaltante in trasferta, da evidenziare il fatto che i gigliati siano reduci da 3 vittorie e due sconfitte nelle ultime 6 apparizioni all’Olimpico in casa dei giallorossi, contro cui la squadra di Iachini cercherà di strappare il settimo risultato utile consecutivo in campionato: non accade dal febbraio 2019. Nel girone d’andata fu la Lazio a negare la settima gara consecutiva senza sconfitte alla squadra allenata, all’epoca, da Montella. Uno dei motivi di interesse della sfida è il fatto che si affronteranno il miglior attacco del momento, quello della Roma (13 gol nelle ultime 4 giornate), e la miglior difesa di quest’ultimo periodo, quella viola, perforata solo due volte negli ultimi quattro turni.