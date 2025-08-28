Viola al lavoro per Lindelof, CorSport: "I dirigenti fanno leva su due aspetti"
FirenzeViola.it
Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio la Fiorentina è al lavoro per definire i termini dell’ingaggio di Viktor Lindelof. Si punta a un contratto di due anni con opzione per il terzo. I dirigenti viola stanno provando a convincerlo facendo leva sul progetto del club e il contesto ambientale. Il classe 1994 è molto attratto dalla possibilità di giocare in Italia e in particolare a Firenze, dove ritroverebbe peraltro l'ex compagno di squadra, grande promotore del suo arrivo, David De Gea. C'è ottimismo dalle parti del Viola Park. Il calciatore, tentato anche dalla Premier, deve decidersi.
Pubblicità
Primo Piano
CalciomercatoComuzzo tra il no all'Arabia e il possibile inserimento del Milan. Nicolussi-Lindelof, il punto
Le più lette
1 Comuzzo vuole restare a Firenze, ma ora c'è pure l’Atalanta su di lui. Fiorentina, non vendere un tuo gioiello
Copertina
FirenzeViolaComuzzo vuole restare a Firenze, ma ora c'è pure l’Atalanta su di lui. Fiorentina, non vendere un tuo gioiello
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com