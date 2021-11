VIGNOLA, Viola più in forma e con uno che fa gol

L'ex centrocampista di Juve e Verona Beniamino Vignola ha parlato della sfida di domani tra Juventus e Fiorentina: "Con 5 cambi più spazio alle riserve ma ai miei tempi c'era la rosa ristretta. Ho sentito dire prima di uno 0-2 domani sera. Occhio. La Juve fa fatica perché sono stati sbagliati i programmi. Sono stati spesi soldi su giocatori che non hanno fatto squadra, a centrocampo giocatori pagati tanto che invece non aiutano. Hanno dovuto vendere chi garantiva gol solo per rimediare e per soldi dunque. La Juventus vista in CL ha fatto vedere cose diverse rispetto alle sue lacune che ho visto anche con il Verona. La Fiorentina sta meglio e davanti c'è un giocatore che garantisce gol".



Il giudizio su Italiano? "Lo vedevo giocare a Verona e ha fatto un buon percorso da calciatore e giocando a centrocampo vedeva meglio le fisionomie del gioco, ora ha fatto la sua gavetta e già a Spezia ha dimostrato di saper fare tanto con poche cose perciò a Firenze dovrebbe fare bene

Come si chiedere l'aumento di stipendio? Si rischiava la vita a mio tempo, siamo andati da Sibilia con Tacconi e lui ci rispose che era meglio togliessimo il disturbo. Tacconi mandò avanti a me ma allora non si poteva chiedere nulla"