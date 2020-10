VIDEO, Viola già al lavoro per la Roma: e Vlahovic...

Dopo il faticoso successo in Coppa Italia contro il Padova, che ha permesso alla squadra di Iachini di accedere al IV turno della competizione, la Fiorentina stamattina è già tornata in campo per preparare la sfida di domenica pomeriggio a Roma contro i giallorossi. Nel breve video pubblicato dal club viola sui suoi social, ecco alcune immagini della seduta odierna, con un Vlahovic in spolvero subito in gol nella partitella in famiglia. Out invece capitan Pezzella, che dopo l'intervento di ieri alla caviglia tornerà a disposizione quasi certamente dopo la sosta per le Nazionali: