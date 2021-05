VIDEO, Show di Ribery in palestra con Antognoni

Nonostante la giornata di allenamento facoltativo in casa Fiorentina (con i viola che da ieri sera sono matematicamente salvi), Franck Ribery non ha rinunciato a lavorare in palestra per provare ad essere a disposizione di Beppe Iachini per la sfida di domenica alle 12.30 contro il Napoli. FR7 ha lavorato a lungo stamani con la cyclette con però... un compagno di eccezione, ovvero il club manager Giancarlo Antognoni, rimasto con il francese a fare potenziamento muscolare. Ecco il video postato dall'ex Bayern che immortala un momento di lavoro di oggi: