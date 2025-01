VIDEO FV, Ultime di mercato: si insiste per L. Henrique

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash" in onda su Radio FirenzeViola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina si è parlato soprattutto della situazione Luiz Henrique, sogno di mercato dei viola. La società viola insiste per il brasiliano, le parti nelle ultime ore si sarebbero avvicinate, ed è lui l'obiettivo numero uno. Mentre per quanto riguarda il mercato in uscita, qualcosa si sta muovendo per Jonathan Ikone. In Francia piace molto al Paris FC. Guarda il video per gli aggiornamenti: