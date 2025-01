VIDEO FV, Tortelli: "Sogno infranto ma testa agli altri obiettivi"

Il capitano della Fiorentina, Alice Tortelli, ha così commentato la sconfitta delle viola in Supercoppa: "Un sogno infranto, c'è tanta delusione adesso. Il secondo tempo eravamo riuscite a prendere in mano la partita ma il gol di Giacinti ci ha tagliato le gambe ed è andata come è andata. Ci abbiamo provato fino alla fine, si è visto che nella ripresa abbiamo provato ma non ci siamo riuscite e testa alla prossima".

Rammarico per il primo tempo o per quei quattro minuti? C'è delusione per il risultato finale. Nel secondo tempo c'eravamo andate vicine a riprenderla ma purtroppo non ci siamo riuscite, siamo deluse ma il calcio è questo. Le finali sono delle partite secche ed oggi è andata coì"

Quanto manca per essere all'altezza delle giallorosse? " Ci siamo. Sia nella finale di Coppa Italia dell'anno scorso ed anche oggi abbiamo dimostrato che ci siamo. La squadra si sta rinforzando, sono già arrivati due acquisti, perciò testa ai prossimi obiettivi che abbiamo tra campionato e Coppa Italia".

Conoscevi già questo campo? "Sì, l'ultima volta qua eravamo riuscite a vincere perciò l'emozione era tanta e l'obiettivo era tornare a prendere un trofeo in questo stadio, purtroppo non è andata così".

Roma più cinica? "Sicuramente e dalla loro hanno anche l'esperienza per vincere queste partite secche".