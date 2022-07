VIDEO FV, Tifoso chiede a Milenkovic: "Resti?". Lui...

In occasione della serata in cui, al termine del ritiro a Moena, la Fiorentina ha salutato i propri tifosi prima di fare ritorno a Firenze, un sostenitore viola si è avvicinato a Nikola Milenkovic - al centro delle voci di mercato - per chiedergli di restare in maglia gigliata. Il difensore ha scelto di non rispondere alla domanda, continuando a firmare autografi e a scattare selfie con gli altri presenti. Questo il video realizzato da FV: