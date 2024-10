VIDEO FV, Rifinitura al Viola Park: ok Pongracic

Fonte: Dai nostri inviati al VP Niccolò Righi e Luciana Magistrato

La Fiorentina domani farà il suo debutto in Conference League contro il The New Saints. Una partita che la squadra di Palladino non può sbagliare vista la caratura dei gallesi. In questo momento al Viola Park di Bagno a Ripoli si sta svolgendo la rifinitura dei viola. Presenti tutti i portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli e Christensen. Presente alla rifinitura anche Pongracic: il difensore croato era in dubbio per il primo impegno europeo dei viola. Si sono uniti al gruppo squadra anche Kouadio e Baroncelli, ques'ultimo reduce da una maxi squalifica in Primavera contro la Roma.

Qui i video e le immagini riportate direttamente dai nostri inviati dal centro sportivo dei viola: