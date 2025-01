VIDEO FV, Il Parma spara alto per Man. Tutti i dubbi per il centrocampo

FirenzeViola.it

Torna il consueto appuntamento del pomeriggio con Chi Si Compra Flash, formato di Radio FirenzeViola per aggiornare ascoltatori e lettori sugli ultimi movimenti di mercato in casa Fiorentina. Sfumato Luiz Henrique, i viola si buttano su Dennis Man del Parma. Non è però da escludere un piano C, ancora ignoto a livello di nome. Poi c'è la situazione centrocampo: si cerca un centrocampista muscolare, il sogno proibito è Frendrup, l'alternativa last-minute (da ultima settimana di mercato) può essere Cristante, in uscita dalla Roma. Capitolo scambio Kouame-Sanabria, tutto a buon punto ma ancora non finalizzato, mentre per le uscite i nomi caldi sono quello di Kayode (Brentford in vantaggio, ma anche il Brighton e occhio all'Ajax) e Ikone (no del francese ai Chicago Fire, Jorko aspetta il Paris Fc, che dovrà pareggiare però l'offerta fatta dal club di Mls).

Pietro Lazzerini