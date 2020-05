VIDEO FV, Frecce Tricolori passano sopra Firenze

Una mattinata simbolica oggi per Firenze, che ha visto sfilare le Frecce Tricolori sopra la città. Poco dopo le 10.45, i simboli dell'Italia hanno rilasciato i consueti colori verde, bianco e rosso per celebrare il paese in un momento non semplice per nessuno. Ecco il suggestivo video di FirenzeViola.it: