VIDEO FV, Biraghi: "Firenze va capita ma ti entra dentro"

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Cristiano Biraghi ha parlato direttamente dal palco dell'evento che si sta svolgendo a Palazzo Vecchio sulla presentazione del libro "Istinto Puro", autobiografia di Sebastien Frey, presentato anche stamani al Viola Park. Queste le parole del capitano viola nel video realizzato da FirenzeViola.it: "E' un piacere essere qui e aver fatto questa sorpresa a Seba, anche se non abbiamo giocato insieme l'ho conosciuto in questi anni che è tornato a Firenze. Ho visto le belle parole che ha detto su di me e lo ringrazio, non è scontato. Complimenti per il libro, per la grande carriera che ha fatto e per quello che ha dato a Firenze. Penso che non ci sia bisogno di ricordarlo e mi fa tanto piacere essere qui. Ormai sono otto anni che sono qua, forse anche troppi (ride, ndr).

Firenze è una città che va capita, una piazza che va capita. Però quando la capisci ti entra dentro e poi fai fatica a farne a meno. Io sono qui da tanto tempo e posso dire che si sta veramente bene. Non è un caso che chi ha giocato per tanto tempo a Firenze torna sempre volentieri qua. Questo vuol dire che Firenze ti lascia qualcosa di importante".