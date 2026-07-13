La Fiorentina insiste per Oso. In Spagna fiduciosi sul buon esito
Come scrive La Nazione, dopo Jimenez c’è nel mirino un altro esterno basso: Oso. Il classe 2003 del Siviglia sembra davvero vicino alla Fiorentina, al netto di possibili cambi di strategia di Paratici. L’operazione per si aggira intorno ai 12 milioni di euro: la società viola era partita da un’offerta di 1’ milioni, mentre la controparte ne chiedeva 15. Ci si potrebbe trovare a metà strada.
Fiducia sul buon esito
In Spagna sono convinti che l’affare possa chiudersi rapidamente, tanto che il Siviglia, che ha necessità di incassare, ha già trovato il sostituto di Oso, cioè Juan Iglesias del Getafe. Oggi potrebbe arrivare la stretta finale della Fiorentina. In più resta vivo l’interesse per Victor Valdepenas del Real.
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Copertina
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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