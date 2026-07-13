La Fiorentina insiste per Oso. In Spagna fiduciosi sul buon esito

La Fiorentina insiste per Oso. In Spagna fiduciosi sul buon esito
Oggi alle 08:12Primo Piano
di Redazione FV

Come scrive La Nazione, dopo Jimenez c’è nel mirino un altro esterno basso: Oso. Il classe 2003 del Siviglia sembra davvero vicino alla Fiorentina, al netto di possibili cambi di strategia di Paratici. L’operazione per si aggira intorno ai 12 milioni di euro: la società viola era partita da un’offerta di 1’ milioni, mentre la controparte ne chiedeva 15. Ci si potrebbe trovare a metà strada.

Fiducia sul buon esito

In Spagna sono convinti che l’affare possa chiudersi rapidamente, tanto che il Siviglia, che ha necessità di incassare, ha già trovato il sostituto di Oso, cioè Juan Iglesias del Getafe. Oggi potrebbe arrivare la stretta finale della Fiorentina. In più resta vivo l’interesse per Victor Valdepenas del Real.