Vice Dodo, viola ancora interessati a Zanoli che è già in parola con l'Udinese
Continua il mercato in entrata della Fiorentina. I viola infatti sono sempre alla ricerca di un vice Dodo. Se per Lamptey del Brighton siamo in una fase di stallo della trattativa per via delle richieste troppo alte, circa 10 milioni di Euro, dei Seagulls, i dirigenti gigliati non hanno abbandonato del tutto la pista che porta ad Alessandro Zanoli. L'esterno destro di proprietà del Napoli da giorni è vicino al trasferimento all'Udinese ma continua a piacere ai viola che rimangono interessati. Vedremo cosa accadrà in questi ultimi giorni di mercato, con i viola che potrebbero inserirsi se l'affare tra Napoli e Udinese non dovesse andare in porto.
