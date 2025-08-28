Incontro per Nicolussi Caviglia: chiusura vicina. Due squadre estere su Ikoné
Torna l'appuntamento serale con il CSC in versione Flash per tutti gli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina.
Nicolussi Caviglia si avvicina
Hans Nicolussi caviglia è il calciatore prescelto per rinforzare il centrocampo viola. In questo momento Fiorentina e Venezia sono a confronto per limare le distanze grazie anche l'intermediazione dell'agente del giocatore, Alessandro Lucci. La formula è la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, a 7-8 milioni di euro. Ci può essere la chiusura
In difesa opera di convincimento su Lindelof
La Fiorentina sta cercando di convincere il difensore svincolato dal Manchester con un contratto di 2 anni con opzione per il terzo, con David De Gea promotore dell'affare. Per la fascia si parla di rinnovo e cessione di Parisi per poi affondare i colpi su Lamptey, primo della lista.
Ikoné in partenza
Sul francese due squadre estere. In pole il Southampton, ma c'è anche il Rizespor. Entrambi stanno trattando per un'acquisizione a titolo definitivo sulla base di circa 4 milioni di euro di esborso totale.
