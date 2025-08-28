Calciomercato

Incontro per Nicolussi Caviglia: chiusura vicina. Due squadre estere su Ikoné

Incontro per Nicolussi Caviglia: chiusura vicina. Due squadre estere su IkonéFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 18:30Primo Piano
di Redazione FV

Torna l'appuntamento serale con il CSC in versione Flash per tutti gli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina.

Nicolussi Caviglia si avvicina
Hans Nicolussi caviglia è il calciatore prescelto per rinforzare il centrocampo viola. In questo momento Fiorentina e Venezia sono a confronto per limare le distanze grazie anche l'intermediazione dell'agente del giocatore, Alessandro Lucci. La formula è la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di  determinate condizioni, a 7-8 milioni di euro. Ci può essere la chiusura

In difesa opera di convincimento su Lindelof
La Fiorentina sta cercando di convincere il difensore svincolato dal Manchester con un contratto di 2 anni con opzione per il terzo, con David De Gea promotore dell'affare. Per la fascia si parla di rinnovo e cessione di Parisi per poi affondare i colpi su Lamptey, primo della lista.

Ikoné in partenza
Sul francese due squadre estere. In pole il Southampton, ma c'è anche il Rizespor. Entrambi stanno trattando per un'acquisizione a titolo definitivo sulla base di circa 4 milioni di euro di esborso totale.

CSC Flash: “Incontro per Nicolussi Caviglia: chiusura vicina. Due squadre estere su Ikoné”