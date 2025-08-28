Ufficiale

Sulayman Jallow è il nuovo attaccante della Fiorentina Primavera: c'è l'annuncio

Oggi alle 16:59Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto dal Rimini dell'attaccante classe 2007,  Sulayman Jallow, che si aggregherà alla Primavera. Ecco il comunicato e la foto postata dalla Fiorentina stessa.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, attaccante classe 2007, proveniente dal Rimini FC. Il giovane calciatore sarà aggregato alla Primavera, a disposizione di Mister Galloppa per la stagione sportiva 2025/26".