Fiorentina-Polissya 0-2, incredibile al Mapei: gol strepitoso di Andriyevskiy da fuori area
Incredibile inizio di partita al Mapei Stadium. Dopo neanche 15 minuti il Polissya è avanti 2-0 sulla Fiorentina e adesso è ad un solo gol da pareggiare i conti tra andata e ritorno. Se nella prima rete degli erano chiare le responsabilità di Comuzzo e De Gea, il secondo centro del Polissya è un capolavoro balistico di Andriyevskiy. Il centrocampista ucraino ha insaccato il pallone alle spalle di De Gea con un tiro al volo da fuori area bellissimo dopo che Pablo Marì aveva respinto di testa un cross dalla destra di Costa.
