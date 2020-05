VERTICE, Lega ribadisce a FIGC: no su tre punti

Il vertice tra Lega Serie A, Federcalcio e medici è terminato da poco. Secondo quanto riporta Sky Sport la Lega ha comunicato alla FIGC che il protocollo studiato dalla Federcalcio per la ripresa degli allenamenti dovrà essere rivisto negli ormai noti tre punti: nella quarantena in caso di calciatore positivo, nel ritiro e nella responsabilità dei medici. La FIGC infatti aveva cambiato questi tre punti avallando la richiesta del CTS, decisione che però non va bene alle squadre di A e alla Lega. Oggi pomeriggio ci sarà un contatto tra Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e il ministro dello sport Spadafora e vedremo se ci sarà la volontà di modificare il protocollo o esternazioni su eventuali decisioni. A breve dovrebbe arrivare anche una nota ufficiale della Lega Calcio.