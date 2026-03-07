Verso Fiorentina-Parma, il CorSport: "Al Franchi ci vuole la Viola-2"

"Ci vuole la Viola-2", è questo il titolo con cui apre questa mattina il Corriere dello Sport il tema legato alla Fiorentina. Il quotidiano rimarca le differenze di rendimento della squadra gigliata in base al sistema di modulo adottato nell'arco della stagione: "C’è una Viola-2 che sta facendo meglio, molto meglio, della Viola-1: 18 punti in 12 giornate (media 1,5) contro 6 punti in 15 giornate (media 0,4), per la precisione di un’evidenza che non ammette dubbi di sorta. E non è nemmeno questione di dire “ci voleva poco” di fronte al nulla cosmico in precedenza, perché viceversa un cambio di passo così netto non stava scritto da nessuna parte.

A proposito di cambio: caso o no, ma quasi sicuramente sì che no, la Fiorentina-2 è diventata un’altra nel rendimento e nella classifica da quando Vanoli ha introdotto la difesa a quattro, “protetto” Fagioli regista con due mediani che gli stanno davanti e aggiunto gli esterni anche nella fase offensiva. E a questa si affida per conquistare la salvezza, nonostante la sconfitta di lunedì sera abbia allungato di nuovo qualche ombra: ma guarda un po’, era la Fiorentina-1".