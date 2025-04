Verso Fiorentina-Celje, il CorSport sicuro: "Palladino schiererà i titolari"

vedi letture

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, al netto delle molte assenze domani giocherà la miglior Fiorentina possibile. Da De Gea e Kean, da Gudmundsson e Pongracic, da Fagioli a Cataldi, sono tutti nei programmi di Palladino come potenziali titolari dentro una partita da non sbagliare in primis nell'atteggiamento mentale.

Un'esigenza dettata dall'obiettivo in palio che nemmeno il 2-1 dell'andata e la caratura oggettivamente inferiore dell'avversario mette al riparo da sorprese sgradite. Tutti o quasi tutti in campo dall'inizio per compensare le tante assenze e non dare il minimo appiglio alle velleità della formazione di Riera. La Fiorentina dei migliori a caccia della terza semifinale di Conference League.