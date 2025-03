Verso Fiorentina-Atalanta, il 3-5-2 non si tocca: dubbio in difesa Pongracic-Comuzzo

vedi letture

L'idea di partenza di Raffaele Palladino in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta è quella di proporre una squadra molto simile a quella che, prima della sosta, ha asfaltato la Juventus, si legge su La Nazione. Intanto la buona notizia è che nessuno degli otto elementi della prima squadra convocati dalle rispettive selezioni è tornato con acciacchi fisici. Il 3-5-2 non si tocca, come del resto anche Kean e Gudmundsson davanti.

L'unico vero dubbio della formazione che sfiderà la Dea riguarda semmai la difesa: se infatti non pare in dubbio l'impiego di Ranieri e Pablo Mari, rimasti al Viola Park a lavorare, la terza maglia se la giocano - ad oggi alla pari - Pongracic e Comuzzo, con il croato che al momento sembra completare meglio la linea arretrata davanti a De Gea. Nessuna perplessità per quanto riguarda il centrocampo, che contro i nerazzurri sarà folto come non mai: ai fianchi di Cataldi, dirottato al centro della mediana, dovrebbero agire Mandragora e Fagioli.