Verso Atene: Kean ancora non si allena in gruppo, Gudmundsson punta a una maglia da titolare

Il Corriere Fiorentino fa il punto sugli acciaccati in vista della Conference League: la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti in vista dell’ottavo di finale di contro il Panathinaikos. Moise Kean, assente venerdì, non è ancora rientrato ad allenarsi in gruppo. Migliorano invece le condizioni di Gudmundsson, che ha giocato gli ultimi minuti contro il Lecce. Entrambi sono fondamentali per Palladino, che ne ha più volte evidenziato il loro peso, e le difficoltà offensive recenti (solo due gol segnati nelle ultime quattro gare) confermano quanto la loro presenza possa fare la differenza.

Kean, in tribuna venerdì col Lecce (nel giorno del suo compleanno) e ancora provato dalla ginocchiata di Dawidowicz che gli ha causato un trauma cranico, punta a tornare titolare e a guidare l’attacco viola. Senza di lui, la Fiorentina ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte tra campionato ed Europa. Il club ha scelto di non acquistare un’alternativa nel suo ruolo, dimostrando piena fiducia nel centravanti, il cui futuro è osservato con attenzione, soprattutto dalla Premier League. Gudmundsson, scrive il Corriere, ha avuto meno continuità a causa di problemi fisici, ma in Europa ha già dimostrato il suo valore con un gol e un assist in tre presenze. Il suo contributo sarà cruciale giovedì contro un Panathinaikos imprevedibile. Anche Adli resta sotto osservazione: il suo rientro sarebbe prezioso per migliorare l’impostazione della manovra. L’obiettivo è tornare da Atene con un risultato positivo, cancellando il ricordo della finale persa contro un’altra squadra greca.