VENTURA, Con Italiano Viola può mirare l'Europa

Intervenuto sui temi più caldi in vista di Fiorentina-Napoli, Giampiero Ventura, ex CT della Nazionale, ha parlato così: “Il Napoli ha una rosa di qualità assoluta. La Fiorentina non mi sorprende. Sono un estimatore di Italiano, credo che i viola possano ritagliarsi uno spazio importante. La partita ci darà la possibilità di capire il reale valore del nuovo tecnico. In cosa mi ha sorpreso Italiano? Va valutato su più piazze. Il fatto di essere passato da Spezia a Firenze, una piazza più importante, conta. Basta vedere la capacità di attrarre una squadra intorno a sé in questo modo. Poi è difficile fare previsioni sul campionato. Napoli? La sua rosa è la migliore degli azzurri negli ultimi 15 anni, anche se la Coppa d’Africa andrà a incidere. La Fiorentina? Secondo me, come il Torino, è partita senza grandi dichiarazioni, ma può pensare a un posto per l’Europa, non dico la Champions, ma l'Europa in generale. Con Italiano se la possono giocare”.