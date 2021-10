VEN-FIO, Passo indietro: i viola sconfitti 1-0 e ora 9^

Finisce come peggio non poteva la trasferta in Laguna della Fiorentina che esce sconfitta 1-0 sul campo del Venezia in virtù del gol messo a segno da Aramu al 36’. Una gara davvero brutta quella dei viola che mancano così l’occasione di agganciare al 4°posto la Roma in zona Champions e restano arenati al 9° posto, a pari merito con il Bologna. Al momento la squadra di Italiano sarebbe fuori dall’Europa.

Partono meglio i viola che al 13’ si rendono pericolosi con Sottil che mette al centro un pallone velenoso su cui non interviene nessuno. Il Venezia cresce alla distanza e dopo un tentativo di Aramu finito fuori passa in vantaggio con un contropiede orchestrato da Henry che rifinisce in area per l’ex Toro che fulmina Terracciano. Nella ripresa a poco servono gli ingressi dei “big” visto che a 15’ dalla fine la Fiorentina resta pure in 10 per il secondo giallo rimediato da Sottil, che scalcia un avversario da terra.

Un netto passo indietro dei viola dunque che trovano il 4° ko di questo campionato e iniziano la fase centrale del girone d’andata come peggio non si poteva. Impalpabile Vlahovic in quella che doveva essere la gara della sua riscossa, distratti anche alcuni giocatori cardine come Callejon e Milenkovic. A nulla serve l'ingresso nella ripresa di Torreira e Gonzalez. Contro il Cagliari domenica la Fiorentina è attesa alla pronta riscossa.