Vanoli sul futuro: "Giusto che la Fiorentina rifletta. Io sarei felice di restare"

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Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport commenta il ko dei viola per 4-0 contro la Roma: "Abbiamo approcciato bene ma dopo il gol ci siamo completamente spenti anche per la grande prestazione della Roma. Dobbiamo rialzare la testa, abbiamo fatto un percorso importante, sbagliare capita e questa fragilità a volte torna fuori ma ora dobbiamo pensare a chiudere il discorso (salvezza)".

Su Braschi "Sarei stato più contento se avesse fatto gol. Quando ho avuto la possibilità di farli giocare l'ho fatto, lo dice il mio percorso. Bisogna lasciare crescere i ragazzi con tranquillità, lui si è impegnato molto e stasera ha fatto vedere le sue qualità".

Sulle difficoltà di Gudmundsson "Contro il Sassuolo ha fatto benissimo, gli è mancato solo il gol. Con una punta e lui dietro potrebbe fare molto di più ma in questo periodo di emergenza ho dovuto fargli fare questo. Cambiando modulo ci ha dato una grossa mano".

Come si cancellano queste fragilità in vista della prossima stagione? "Discorsi da fare a salvezza raggiunta. Li faremo insieme alla società quando ci incontreremo, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Bravi ad arrivare fin qui, manca ancora quel pizzico per chiudere questa situazione e dobbiamo essere concentrati sul presente". S

Se finisse il rapporto con la Fiorentina la riterrebbe un'ingiustizia? "No, assolutamente. Penso che una società debba fare le sue valutazioni a 360°. Quando sono arrivato qua tutti erano spaventati dalla classifica. Avevamo 4 punti quando sono arrivato e nessuno si era mai salvato in quella situazione. Il lavoro principale lo dobbiamo ancora concludere, manca quel punticino e poi faremo le nostre valutazioni a 360°. Le farò io e le farà giustamente la società. Sarei molto felice di continuare il percorso".