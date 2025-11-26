Atalanta, Maldini può andar via in prestito a gennaio: ci sono Viola e Lazio

vedi letture

La Fiorentina avrebbe effettuato un sondaggio con l'Atalanta per Daniel Maldini. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com, scrivendo che il figlio d'arte, nonostante il ritrovamento di Raffaele Palladino come allenatore (l'ex viola è colui che l'ha lanciato ai tempi del Monza), potrebbe comunque partire a gennaio. La sua stagione con la Dea non è ancora decollata e lo spazio trovato finora non è stato ampio, per questo un'esperienza in prestito non sarebbe da escludere.

Maldini, in un mercato di occasioni com'è solitamente quello invernale, potrebbe rappresentare una sorta di usato sicuro per i club italiani e per questo, spiega TMW, sia i viola che la Lazio si sarebbero già mossi con dei contatti esplorativi per sondare il terreno con i bergamaschi, in vista di un ipotetico affare.