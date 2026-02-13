Galloppa: "Contro il Sassuolo abbiamo dominato. Sono orgoglioso dei ragazzi"

vedi letture

La Fiorentina Primavera guidata da Daniele Galloppa grazie alla vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Napoli ha raggiunto la vetta in solitaria della classifica. Domenica alle 15:00 il club gigliato affronterà l'Hellas Verona, che al momento occupa la settima piazza. Queste le dichiarazioni di Mister Galloppa alla vigilia del match: "Bisogna fare le scelte più giuste in base a come li vediamo durante gli allenamenti, cercando di dosare le energie, anche se giocheremo con una squadra che ha giocato in Coppa Italia e ha avuto il nostro stesso dispendio di energie. Io quello che vedo da tante squadre è il rispetto che ci portano e sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché anche contro il Sassuolo abbiamo dominato in lungo e in largo, poi il risultato non è stato quello che volevamo. È chiaro che lo strascico c'è stato perché pensavo di riuscire ad arrivare in fondo alla coppa e i ragazzi devono vivere questa delusione come un qualcosa di non meritato che ci hanno tolto, così da capire che possiamo fare qualcosa di più.

Ormai l'interpretazione della partita è sempre giusta, siamo cresciuti molto su questi aspetti. Poi ce ne sono altri da migliorare. Spero che siamo una squadra riconoscibile e sono contento perché riceviamo sempre complimenti dagli avversari. La Fiorentina è una squadra che spesso propone e subisce poco".

