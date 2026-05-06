Vanoli sempre più in discussione, Tuttosport: "Ecco i nomi per la panchina"

vedi letture

Fabio Paratici lunedì prima che la Fiorentina venisse travolta dalla Roma non chiudeva ma neppure apriva a una riconferma certa di Paolo Vanoli. Tuttosport torna sul rebus legato al prossimo allenatore della Fiorentina. L’incontro è in agenda come è ovvio, questione di rispetto e correttezza e per capire le rispettive intenzioni. Vanoli a dire il vero le sue le ha già manifestate da un pezzo, non così la proprietà (che quanto prima dovrà spiegare se e come intende rilanciare la Fiorentina) e la società. Mentre il ds Goretti è in missione in Portogallo ma non per Farioli, comunque a suo tempo sondato (idem Maresca) bensì a caccia di possibili innesti, Paratici sta valutando da settimane vari profili, da Iraola (corteggiatissimo e dunque obiettivo impossibile) a Tedesco fresco di esonero dal Fenerbahce, da De Rossi a Grosso le cui quotazioni paiono lievitare ogni giorno di più: giovane ma già esperto, ambizioso ma non pretenzioso, due anni soddisfacenti al Sassuolo e ora pronto per una nuova sfida tosta quanto stimolante. Senza escludere che lo stesso dt abbia anche in serbo un nome a sorpresa.

Vanoli, scrive Tuttosport, resterebbe volentieri e si sente legittimato ad ambire una conferma dopo il lavoro fatto. Ma tutto dipende dal club visto che l’eventuale rinnovo non scatta automaticamente a salvezza conseguita al contrario di quanto avvenuto a De Rossi col Genoa.