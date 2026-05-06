"Vanoli, primi dubbi": anche per il CorSport adesso la permanenza del tecnico non è sicura

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Il Corriere dello Sport Stadio, nell'edizione di Firenze, titola in prima pagina "Vanoli, primi dubbi". Era stato il primo quotidiano a parlare della concreta possibilità che il tecnico della Fiorentina rimanesse anche nella prossima stagione. Adesso, dopo poco più di una settimana, sembra cambiato il vento: la Viola mette in discussione la conferma dell'allenatore, si legge nel titolo di prima. Domenica arriva il Genoa, dopo la salvezza da centrare ci sarà il confronto, spiega il Corriere. «Quando raggiungeremo la matematica salvezza, ci siederemo con Vanoli per programmare e per decidere il futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina» parole di Fabio Paratici, lunedì sera prima di Roma-Fiorentina. «Manca un punto e poi faremo le nostre valutazioni a 360 gradi.

Le farò io e le farà giustamente la società. Se non venissi confermato non la prenderei come un'ingiustizia, ma io sarei molto felice di continuare il percorso", questo Vanoli nel post-gara. A cominciare - il monte di cose - chiaramente dall'assegnazione della panchina della Fiorentina. Che è di Vanoli, che potrebbe essere ancora di Vanoli secondo una linea di pensiero sotto i tetti del Viola Park, oppure di Grosso, oppure di un altro ancora, ma basta che la decisione sia presa in fretta dopo aver messo nero su bianco il da farsi, come e in che modo, per la necessità di azzerare un'annata terribile e di ridare dignità al nome Fiorentina. Ecco, perché serve più che mai un punto per mettere il punto: Paratici incontrerà Vanoli, tutto sarà più chiaro dopo un sì o un no e finalmente definito. Mai dimenticando che la società vale sempre di più dell'allenatore più bravo.