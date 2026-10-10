De Gea dopo il Genoa a Dazn: "25 minuti fatti male. Impariamo da questi errori"

David De Gea, capitano della Fiorentina, in diretta su Dazn ha commentato così la sconfitta in casa del Genoa: "Siamo una squadra che ha bisogno della palla, di giocare e pressare alto. Nei primi venticinque minuti siamo andati male, la pressione era debole e loro ne sono usciti bene. Nel secondo tempo tutto questo l'abbiamo fatto meglio e infatti ne sono venute fuori diverse occasioni da gol".

Ha calato una grande parata su punizione di El Shaarawy.

"Contano le parate che danno punti e oggi io non ne ho portate alla squadra. La parata va bene se porta punti e fa vincere, ora pensiamo solo ad imparare dai primi venti minuti fatti oggi e andiamo avanti".