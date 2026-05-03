Vanoli-Fiorentina sarà addio, La Gazzetta: "Grosso in pole ma occhio a De Rossi"

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Vanoli arriva a Roma senza l’aritmetica certezza di restare in Serie A ma la salvezza ormai è poco più di una formalità, questo il pensiero di stamani della Gazzetta dello Sport. Il tecnico viola, rimarca il quotidiano, ha compiuto una piccola impresa, prendendo per mano una squadra che prima del suo arrivo aveva fatto solo 4 punti e trascinandola fino alla sestultima posizione, con una media di 1,38 punti a match e un vantaggio di 9 lunghezze sulla terzultima, la Cremonese. I numeri però non basteranno, perché l’idea di Fabio Paratici, che da febbraio è diventato ds della Viola, è aprire un nuovo corso con un nuovo allenatore. Salvo clamorose sorprese a giugno sarà rivoluzione a cominciare dalla panchina. L’identikit è quello di un tecnico giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare un palato esigente come quello della tifoseria viola.

In pole c’è Fabio Grosso del Sassuolo ma è forte anche la candidatura di Daniele De Rossi del Genoa. Alla lista si è aggiunto pure Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahçe. Occhio però alle possibili sorprese. Nel frattempo Vanoli pensa solo alla salvezza: il suo obiettivo è chiudere a testa alta.