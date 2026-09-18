Vanoli su Dodo: "Non è fuori dal progetto ma dovrà pedalare per ribaltare le gerarchie"

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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, nella conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park in vista del match di domenica alle 12.30 contro il Napoli, ha parlato oltre alla partita anche del tema riguardante la situazione di Dodo, mai schierato nelle ultime due gare:

Qual è il ruolo di Dodo nella sua squadra? È dentro al progetto viola? "Per me tutti i giocatori, specie quelli che conosco io, sono dentro il progetto. Magari sono cambiate le gerarchie e dovrà pedalare per trovare un posto. Ma io in vita mia non ho mai fatto fuori nessuno. Da quando sono qui Dodo si sta allenando benissimo: magari dovrà essere più bravo di altri per avere un posto in campo. Il resto non conta nulla"