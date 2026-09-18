Valcareggi: "Devo ancora comprendere Oulai. Ndour? Merita spazio"

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Il procuratore e grande tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, commentando il lavoro svolto dalla società sul mercato: "In molti mi hanno criticato per aver dato 10 a Paratici, ma non ricordo un direttore sportivo della Fiorentina che in passato sia andato a bussare alla porta del Real Madrid. Mastantuono è un giocatore fortissimo e apprezzo anche il modo in cui si comporta con i compagni. Beto e Pellegrino sono due attaccanti di grande valore. Ho sentito diverse critiche nei confronti di Gnonto, ma secondo me il suo ingresso in campo non fa diminuire la qualità della squadra. Lo stesso vale per Njie. Contro il Napoli bisogna scendere in campo per vincere: non mi accontento di altri risultati".

La bontà del ritiro al Viola Park

Valcareggi ha poi difeso il lavoro svolto dalla squadra durante la preparazione al Viola Park: "Le critiche sulla preparazione al Viola Park sono incomprensibili, perché secondo me è stata una scelta giusta. Hanno fatto bene a preparare i giocatori ad affrontare il caldo, soprattutto considerando che siamo a settembre e le temperature arrivano ancora a 30 gradi. Fagioli è, a mio avviso, il miglior centrocampista italiano: quando ha il pallone tra i piedi difficilmente lo perde. In passato sono stato molto critico nei suoi confronti, ma le sue prestazioni mi hanno fatto cambiare idea. Ora è pronto anche per conquistarsi nuovamente un posto in Nazionale".

Il centrocampo col rebus Oulai

Infine, Valcareggi si è soffermato sulle possibili scelte a centrocampo: "Un giocatore che sa interpretare bene il proprio ruolo riesce a trovare da solo la posizione giusta in campo. Per questo motivo, secondo me, Fagioli e Oulai possono e devono giocare insieme. Detto questo, Oulai, arrivato dal Trabzonspor, è ancora un giocatore da valutare e da comprendere pienamente. Anche Ndour merita di trovare spazio e dovrebbe giocare con continuità: non a caso, Antognoni ha espresso parole molto positive nei suoi confronti".