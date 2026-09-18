Galli: "La sfida col Napoli ci dirà se la Viola può essere protagonista"

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Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss della squadra viola: "Secondo me la rosa era stata allestita con giocatori di qualità. Probabilmente con Fabio Grosso non si è creato il giusto feeling e forse ci sono state alcune incomprensioni, sia dal punto di vista tattico che magari caratteriale, anche se non posso dirlo con certezza. Tuttavia, già dopo pochi giorni, nonostante Vanoli conoscesse in parte il gruppo, vedere le prestazioni contro Venezia e Pisa e, soprattutto, vedere i giocatori scendere in campo con grande intensità, fa pensare che prima ci fosse qualcosa che non funzionava. Probabilmente Paratici si è reso conto che era necessario intervenire immediatamente e ha deciso di farlo. Per il momento, Vanoli sembra essere l’allenatore più adatto per questo gruppo".

Cosa si aspetta dalla gara col Napoli?

"La sfida contro il Napoli, secondo me, sarà importante per capire se questa Fiorentina può davvero essere protagonista in questo campionato, come molti avevano previsto a inizio stagione, indicandola tra le squadre candidate a conquistare un posto in Europa. Ora sarà il campo a dare le risposte. Sarà una partita tra due squadre di valore. È vero che il Napoli arriva con diversi giocatori acciaccati e non al massimo della condizione, però resta comunque il Napoli. E questa partita sicuramente ci dirà molto per tutte e due probabilmente".