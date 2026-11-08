Vanoli (DAZN): "Grande prestazione ma dobbiamo essere arrabbiati"

Paolo Vanoli commenta a DAZN il pareggio tra Fiorentina e Juventus: "Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo onorato ciò che volevano i tifosi, ci deve dispiacere non aver vinto ma questa squadra è giovane e bisogna dargli coraggio. Non è questione di giocare con qualità ma di interpretare tutte e due le fasi, però c'è tanto da lavorare ancora".

Produzione offensiva aumentata, in difesa però le cose non vanno.

"Penso che mettere in campo tutti questi giocatori vuol dire coraggio. Se si vuole giocare a calcio bisogna tutti correre indietro e avanti, e i ragazzi l'hanno dimostrato. Questa è la strada anche se dobbiamo fare meglio. A tratti non abbiamo coperto bene la palla, lo stesso 1-1 arriva da un passaggio sbagliato da Njie. Ma stasera i miei giocatori hanno dato un segnale importante, anche se devono essere arrabbiati. Io pretendo molto di più".

Pellegrino un po' troppo isolato?

"Lo stiamo cercando per innescarlo meglio e avvicinarci un po' a lui che a volte è isolato. Dobbiamo servirlo meglio in area perché è forte, e quando lo dobbiamo usare per uscire dobbiamo andargli a scarico. Lo stesso Franco deve giocare meglio tra le linee, gli avevo chiesto di giocare dietro i due centrocampisti dialogando con Pedro che lavora bene in quella zona. Questa squadra ha voglia e lo ha dimostrato, siamo sempre stati vicini a risultati importanti e ci devono credere".