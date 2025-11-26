Vanoli a Sky: "I giocatori importanti diventino trascinatori, ora non possiamo fare troppi esperimenti"

Paolo Vanoli, tecnico viola, ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Aek anche ai microfoni di Sky: "Ci sarà quel momento che mi ricorderà quel passettino avanti nella mia carriera di allenatore ma in una situazione così sarà solo un attimo poi guarderemo indietro quando si andrà avanti".

Lo step di Gudmundsson? "Come squadra la Fiorentina deve capire meglio la partita e giocare da squadra, poi all'interno della squadra ci sono delle individualità importanti. Voglio che i giocatori importanti diventino dei trascinatori. Se hanno delle qualità, il campione deve tirarle fuori soprattutto nel momento decisivo e metterle a disposizione dei giovani in questi momenti appunto"

La Conference un intralcio? "Assolutamente no, più partite ci sono e meglio è. Le grandi società e i grandi giocatori sono abituati a giocare ogni tre giorni e dunque un'opportunità per mettere qualcosa nel nostro bagaglio. Ben vengano quesyte partite e non dobbiamo avere alibi anche perché abbiamo un centro sportivo bellissimo e all'avanguardia per recuperare velocemente le energie".

In un momento come questo bisogna contare su uno zoccolo duro? "Bisogna vivere la situazione, oggi non possiamo fare tanti esperimenti perché dobbiamo dare una continuità e trovare solidità ma questa rosa ha più giocatori titolari e in queste partite possono giocare. Ma bisogna ruotare con intelligenza e bisogna capire l'importanza della partita e della competizione. Per questo giocheranno De Gea e Dzeko, che sono giocatori di grandissima esperienza e devono aiutarci a uscire da questo momento"