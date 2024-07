USCITE, Nzola out dalla tournée. Ikone e Kouame...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport analizza le possibili cessioni di Nzola e Ikoné. Quest'ultimo aveva offerte in Qatar (da circa 12 milioni) ma non era una destinazione gradita, mentre per l'angolano deve ancora essere individuata una soluzione perché piace a diversi club che si sono interessati a lui ma non a quelle cifre cioè a circa 10-12 di cartellino e 1,5 di ingaggio. Il francese sarà probabilmente convocato da Palladino per la tournée in Inghilterra, mentre Nzola sarà out dalla lista visto che non si è neanche mai allenato con i compagni al Viola Park.

Le loro uscite permetterebbero altre entrate preziose per il mercato futuro visto che la Fiorentina deve fare almeno tre ingressi a centrocampo e uno in difesa. Chi può portare a breve risorse è anche Kouame che ha mercato.