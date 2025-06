Uno svedese per le viola: Pablo Piñones-Arce è il nuovo allenatore della Fiorentina Femminile

vedi letture

Dopo il biennio con Sebastiàn De La Fuente, la Fiorentina Femminile riparte da un tecnico svedese. Come anticipato negli scorsi giorni su FirenzeViola.it, si tratta di Pablo Piñones-Arce, ex calciatore passato anche da Venezia come calciatore (senza mai esordire). Il tecnico classe 1981 ha origini cilene ma è nato e cresciuto in Svezia. Questo il comunicato del club:

"ACF Fiorentina comunica di aver affidato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra Femminile a Pablo Piñones-Arce. La sua carriera da Allenatore inizia nel calcio maschile nel 2016, come Assistente Allenatore dell’Hammarby. Nel 2019 guida il Frej e nel 2020 gli viene affidata la panchina dell’Hammarby Femminile. Piñones-Arce porta la squadra svedese a vincere il Campionato Nazionale di Seconda Divisione, conquistando la promozione in Damallsvenskan. Sempre con l’Hammarby l’anno successivo colleziona il doblete svedese, vincendo sia il titolo di Campione di Svezia sia la Coppa di Svezia. Nel 2024 si sposta negli Stati Uniti dove ricopre il ruolo di Direttore Tecnico per gli Houston Dash, squadra della National Women's Soccer League, il massimo Campionato americano. A partire dal 1 luglio 2025 Mister Piñones-Arce sarà ufficialmente il nuovo allenatore della ACF Fiorentina Femminile, firmando un contratto che lo legherà al nostro club fino al 30 Giugno 2026, con l'opzione a favore del club anche per la stagione sportiva 2026/27.

Inizia oggi un nuovo capitolo in Viola: buon lavoro Mister!"