Biraghi di nuovo alla Fiorentina? Per Sportitalia è possibile col ritorno di Pioli

Cristiano Biraghi e Fiorentina. Due strade divise bruscamente a inizio 2025 che potrebbero tornare a convergere. Questo almeno secondo quanto riportato da Sportitalia: il terzino sinistro è in prestito al Torino che lo potrebbe riscattare per soli 100mila euro. L'ultima parola però, secondo Sportitalia, spetterà a Biraghi, che ha un grande legame con Stefano Pioli, tecnico che potrebbe tornare alla Fiorentina. E in caso di ritorno di Pioli a Firenze ecco che Biraghi potrebbe rivedersi dalle parti del Viola Park.