Fiorentina Femminile: dalla Svezia il nome del nuovo tecnico? Ecco di chi si parla

Sono giorni decisivi per il nome del prossimo allenatore della squadra femminile viola. A gran sorpresa, dalla Scandinavia, arriva il nome del possibile successore di Sebastian De La Fuente. Il portale svedese Sportbladet riferisce di contatti ben avviati tra la società viola e Pablo Piñones-Arce. Quarantatreenne, ex attaccante svedese, ha un trascorso in Italia con la maglia del Venezia con cui ha giocato a cavallo dell’inizio del nuovo millennio senza lasciare traccia alcuna. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2016 ha intrapreso il percorso di allenatore entrando nello stesso anno nello staff tecnico dell’Hammarby, dapprima come assistente poi come secondo della squadra maschile. Nel 2019 viene chiamato per una breve esperienza alla guida del Frej ma l’esperienza dura poco.

Nel 2020 diventa l’allenatore dell’Hammarby femminile con cui vince uno scudetto ed una coppa svedese femminile nel 2023. Lascia la Svezia poi per volare oltreoceano per diventare il Direttore Tecnico della formazione maschile degli Houston Dash. Secondo alcune indiscrezioni da parte di Firenzeviola, il coach è stato avvistato al Viola Park dove ha tenuto dei colloqui con la dirigenza per un possibile approdo in riva all’Arno. I contatti – come riporta anche Sportbladet – sarebbero in stato avanzato, ma è altresì vero che la Fiorentina ha incontrato ulteriori potenziali allenatori. Piñones-Arce rimane comunque in pole position per firmare il contratto diventando così il prossimo tecnico della Fiorentina Femminile nonché il primo allenatore svedese della storia ad allenare una squadra italiana.