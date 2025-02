Una vigilia viola ad alta tensione, per La Nazione la sfida con il Lecce vale tutto

Non è una vigilia come tutte le altre, quella che apre la porta su Fiorentina-Lecce di domani sera, si legge su La Nazione. Anche perché la partita in questione è di quelle che non ti puoi permettere di perdere. Uscire a testa alta dalla sfida con il Lecce è poi quello che immaginiamo voglia anche la proprietà del club, ovvero Commisso. Il discorso è semplice: Rocco ha investito tanto nella costruzione di questa squadra. Di questo gruppo. E immaginare che dopo l'ottimo autunno vissuto da Palladino e la squadra, tutto possa aver preso una piega diversa significherebbe che qualcuno degli ingranaggi della Fiorentina non ha girato nella direzione giusta.