Una moneta per i 100 anni della Fiorentina: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Una moneta dello Stato Italiano per celebrare i 100 anni dalla nascita dalla Fiorentina. Con un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata annunciata l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro per celebrare il centenario dalla fondazione dell'ACF Fiorentina. Questo il testo ufficiale con tutti i dettagli:
"Emissione e corso legale della moneta d’argento da 5 euro celebrativa dei 100 anni dalla fondazione dell’ACF Fiorentina, in versione con elementi colorati, millesimo 2026. IL DIRETTORE GENERALE DELL’ECONOMIA Decreta:
Art. 1
È autorizzata l’emissione della moneta d’argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell’ACF Fiorentina, in versione proof con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere in appositi contenitori, di asse.
Art. 3
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:
autore: Silvia Petrassi;
dritto: al centro è raffigurato il giglio, simbolo della squadra di calcio. Nel giro è posta la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso sono poste la scritta «FIORENTINA», gli anni 1926 e 2026, rispettivamente anno di fondazione della squadra e anno di emissione della moneta. Moneta con elementi colorati.
rovescio: in primo piano è raffigurata una veduta della città di Firenze, con una linea in alto è posto il valore nominale 5 EURO. A destra è posta la “R” identificativa della Zecca di Roma. In basso è posta la firma dell’autore «PETRASSI».
Art. 4
La moneta d’argento da 5 euro celebrativa dei cento anni dalla fondazione dell’ACF Fiorentina, in versione proof con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 5 febbraio 2026.
Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Art. 5
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell’economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
Art. 6
È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti e alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte sui coni di metallo e depositate presso l’Archivio centrale dello Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
