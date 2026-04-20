Pongracic-Rugani e non solo: i ballottaggi in casa Fiorentina per stasera

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A Lecce senza Moise Kean, ancora. La notizia non è una di quelle che squarcia una vigilia perché era nell'aria e l'impressione è che la comparsata di Verona di due settimane fa, 77 minuti in campo al Bentegodi, sia stata l'eccezione in un periodo condizionato da un problema alla tibia che è lontano dall'essere risolto, come ammesso anche dal fratello dell'attaccante viola. Il Corriere dello Sport parte da qui per parlare delle scelte di formazione di Paolo Vanoli in vista della sfida della Fiorentina di stasera. Al Via del Mare mancheranno anche Fabiano Parisi, ancora alle prese con un edema osseo, e Niccolò Fortini, limitato da un fastidio alla schiena, a cui si aggiunge il lungodegente Tariq Lamptey. Per il resto tutti arruolabili, anche se Vanoli negli ultimi due giorni ha dovuto fare la tara al serbatoio psicofisico di una squadra che, dopo l'eliminazione dalla Conference e il pari interno della Cremonese ieri col Torino che ha sgonfiato ulteriormente la gravità dell'incrocio col Lecce, rischia di essere svuotato.

Due-tre ballottaggi in formazione: Pongracic o Rugani a fianco a Luca Ranieri, mentre un Gosens con la spia della riserva accesa da diverso tempo dovrebbe ancora una volta spuntarla sul venezuelano Balbo, sugli esterni invece Solomon in vantaggio suHarrison, giocatore di cui comunque Vanoli fatica sempre a privarsi per l'apporto difensivo che garantisce l'inglese.