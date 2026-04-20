Al Via del Mare un osservato speciale: Piccoli ha un futuro da riscrivere

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Lecce-Fiorentina avrà un osservato speciale: è Roberto Piccoli, ex dell'incontro protagonista dell'apertura della sezione viola del Corriere dello Sport. Nelle sue valutazioni pesano sempre i 25 milioni di euro (più due di bonus) spesi ad agosto per prenderlo dal Cagliari . Nonostante il rendimento scadente lo scenario è cambiato: da vice Kean, sempre con tutti i distinguo del caso considerando l’investimento molto oneroso che guardava e magari guarda tuttora al futuro, a punto di riferimento dell’attacco viola - in una stagione tra l’altro complicata che più non si può - il passo è lungo, molto lungo, e Piccoli spesso non è riuscito a sostenerlo.

Lo dimostrano i tre gol in ventotto presenze e 1.365 minuti di campionato (tre anche in Conference in dieci partite e 780 minuti), ma le attenuanti sono quelle dell’assunto di partenza e fa testo il quarto di finale con il Crystal Palace, ultimo esempio tra i non pochi del suo scarso apporto in fase offensiva e dei molti dubbi lasciati in eredità, anche se nessuno si sogna minimamente di associare l’eliminazione della squadra viola alle prestazioni negative di Piccoli in assenza del titolare del ruolo. Sul futuro di Piccoli inciderà anche quello del suo compagno di reparto, sottolinea il Corriere. Con quella di stasera mancano sei gare al termine della stagione e chissà quante ne giocherà Kean.