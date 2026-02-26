Dagli inviati Una Fiorentina in bambola va sotto 0-2: all'intervallo suona il campanello d'allarme

vedi letture

I primissimi minuti di gara sono contraddistinti da alcuni svarioni difensivi della difesa viola, in particolare di Comuzzo: già al terzo minuto, il giovane difensore si fa sfuggire con leggerezza Pululu, che si presenta in solitaria davanti a Lezzerini ma manca il bersaglio grosso, tentando un pallonetto strozzato sul nascere. Poco dopo però la squadra di Vanoli si riassetta, inizia a girare il pallone e si affaccia all'area avversaria diverse volte, rendendosi pericolosa soprattutto con un colpo di testa di Piccoli su calcio d'angolo. La gara però scorre in equilibrio e le sviste difensive della Fiorentina continuano, come quella che al 22' porta avanti gli ospiti: Pululu lavora bene un pallone su Comuzzo, Mazurek segue l'azione, viene servito e batte Lezzerini in area.

Il resto della prima frazione scorre con una Fiorentina che gira il pallone, tenta di creare pericoli alla retroguardia avversaria ma ci riesce a stento. Qualche folata a sinistra e a destra, ma occasioni clamorose non se ne contano. Di contro, lo Jagiellonia fa la sua gara, si difende in modo accorto e spinge sull'acceleratore per arrotondare il punteggio, riuscendoci allo scadere: ancora con Mazurek, complice la deviazione di Comuzzo. Si va al riposo sullo 0-2 e con la consapevolezza, per i viola, che nella ripresa serve ben altro atteggiamento.