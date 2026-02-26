Dagli inviati

Fiorentina-Jagiellonia 2-3, Kean con deviazione chiude (quasi) i discorsi

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:15Primo Piano
di Ludovico Mauro

La Fiorentina timbra ancora e chiude virtualmente la qualificazione! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 113', Kean calcia al volo un pallone dal cuore dell'area e trova una deviazione preziosa da parte di un avversario, che porta la palla in fondo al sacco. 2-3 al Franchi e giochi praticamente fatti.