Dagli inviati Fiorentina succube dello Jagiellonia: al 90° è 0-3, si va ai supplementari

Se il primo tempo si era chiuso male, il secondo inizia in modo ancora peggiore: tempo cinque minuti e lo Jagiellonia cala il tris, ancora con una pregevole giocata di Pululu e ancora con un gol di Mazurek lasciato sguarnito in area di rigore. Una situazione inimmaginabile prima della partita, che costringe Vanoli a utilizzare l'artiglieria pesante. Entra De Gea per un problema muscolare di Lezzerini, a cui fa seguito Harrison. E ancora, Fagioli e poi Solomon. Cambia un po' l'inerzia della partita, la Fiorentina preme con maggior convinzione e si difende più accorta sul fraseggio e l'attacco dei polacchi.

Ma è una spinta più d'impeto e di rabbia che di qualità tecnica, con i viola che continuano a commettere diversi errori anche in fase d'impostazione. Occasioni vere e proprie non ne arrivano, solo una serie di cross e tiri potenzialmente pericolosi, ma che alla fine non recano disturbo alla porta di Abramowicz. Nel finale Vanoli si gioca anche la carta Kean, ma al fischio finale - dopo una palla gol clamorosa sui piedi dello stesso centravanti al quarto minuto di recupero - non cambia niente: Fiorentina-Jagiellonia al 90° è sullo 0-3, la gara del Franchi prosegue ai supplementari.